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Vaka sayısı 10 binin altında: Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı

Vaka sayısı 10 binin altında: Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı. Yapılan açıklama ile birlikte günlük vaka sayısı uzun bir aradan sonra ilk defa 10 binin altına düştü.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 20 Mayıs 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan testlerin sonucuna göre 20 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla 856 kişinin septomlu, 9 bin 385 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

 Son 24 saatte 207 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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