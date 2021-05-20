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  4. BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin 30 milyon aşı için tarih verdi

BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin 30 milyon aşı için tarih verdi

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca ile birlikte ortak açıklama yapan Prof. Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek BioNTech aşısı hakkında müjdeli haberi verdi.

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