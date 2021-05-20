Anasayfa Video Galeriler Gündem BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin 30 milyon aşı için tarih verdi BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin 30 milyon aşı için tarih verdi 20 Mayıs 2021 Perşembe Saat: 19:56 Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca ile birlikte ortak açıklama yapan Prof. Uğur Şahin, Türkiye'ye gelecek BioNTech aşısı hakkında müjdeli haberi verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60a694b02e2505387e317453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Skandal olay: Öğretmen, online derste sevgilisini göğsünden öptü DSÖ: Onaylanan aşılar mutasyonla karşı etkili Bakan Soylu: Alarm durumunda bekliyoruz Ali Koç resmen açıkladı: Başkan adayı olacak mı? Porsuk Çayı temizlenirken vahşet ortaya çıktı Bakan Akar: Teröristler neredeyse biz orada olacağız 14 yıllık karısı başka bir kadınla kaçtı Akşener'in İkizdere ziyaretinde gerin anlar... ''Sizi Allah'a havale ediyorum'' İmzalar atıldı: 90 milyon doz aşı geliyor