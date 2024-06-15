Anasayfa Video Galeriler Gündem Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü 15 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 09:31 Diyarbakır'da bir akaryakıt istasyonunda, LPG'li aracın kaputundan duman çıktığını fark eden çalışanların ilk müdahalesiyle facia önlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666d353f4ef5458efa01aab3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bafa Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının pilotları böyle kurtarıldı Bayraktar TB3'ten bir başarı daha: Rampadan kanatlandı CHP lideri Özel'in trafikteki zor anları kamerada İstanbul'daki fırtınanın yolcu uçağına zor anlar yaşattığı anlar telsize yansıdı Survivor Sahra ile Damla'nın trafikteki çakarlı şovu böyle bitti Fırtınada korkutan görüntü: Kağıt gibi uçurup binaya vurdu Denizli'de saatler süren kabus: Yüzlerce vatandaş tahliye edildi İstanbul'un lüks rezidansında fare istilası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı, nedeni belli oldu