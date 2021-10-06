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Vaka sayısı 30 bini aştı: İşte son 24 saatin korona tablosu

Vaka sayısı 30 bini aştı: İşte son 24 saatin korona tablosu

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin korona tablosunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 6 Ekim 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 358 bin 64 testin sonucuna göre 30 bin 438 kişinin  koronavirüse yakalandığı belirlendi.

 

İyileşen kişi sayısı ise 31 bin 413 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 236 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

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