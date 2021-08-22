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Vali Yerlikaya sevindiren haberi verdi: İstanbul maviye çok yakın

Vali Yerlikaya sevindiren haberi verdi: İstanbul maviye çok yakın

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs aşısında ulaşılan rakamları sosyal medya hesabından açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 22 Ağustos itibarıyla İstanbul'da toplam 15 milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldığını bildirdi.

"MAVİ RENK İÇİN 344 BİN 792 HEMŞEHRİMİZ KALDI"
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da 22 Ağustos saat 14.00 itibarıyla 1. doz 8 milyon 447 bin 576, 2. doz 6 milyon 272 bin 845, 3. doz 1 milyon 23 bin 712, toplam 15 milyon 744 bin 133 doz aşı yapıldı. Mavi renk için 344 bin 792 hemşehrimiz kaldı" ifadelerine yer verdi.

Vali Yerlikaya'nın Twitter'dan yaptığı o paylaşım:

Etiketler vali yerlikaya aşı istanbul
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