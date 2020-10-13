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  3. 13 Ekim 2020 22:32

Vali Yerlikaya'dan ''BERU'' oyunu açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından PKK propagandası yapıldığı tespit edilen oyun hakkında bir açıklamada bulundu.

Vali Yerlikaya'dan ''BERU'' oyunu açıklaması
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Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle;

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığımız “BERU” tiyatro oyununu kürtçe dilde olduğu için değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklamıştır.

Konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır.

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