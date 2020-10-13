Vali Yerlikaya'dan ''BERU'' oyunu açıklaması

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Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle;
Gaziosmanpaşa Kaymakamlığımız “BERU” tiyatro oyununu kürtçe dilde olduğu için değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklamıştır.
Konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır.
Gaziosmanpaşa Kaymakamlığımız “BERU” tiyatro oyununu kürtçe dilde olduğu için değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklamıştır.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 13, 2020
Konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır.
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