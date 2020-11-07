Validen sosyal mesafesiz kına gecesi!

Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Münir Karaloğlu'nun yer aldığı iddia edilen görüntüler büyük tepkilere neden oldu.

Münir Karaloğlu ve AK Partililerin katıldığı belirtilen Diyarbakır'daki bir kına gecesinde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadı. Günboyu'nun haberine göre, CHP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Mahmut Aziz Usal, görüntülere sert tepki göstererek, "Kararname ile kına yapmak yasaklanmıştı. Ama size bol eğlenceler. Sosyal mesafe hak getire. İkram yasakken afiyet ola" diye konuştu.

"SİZE BOL EĞLENCELER"

Mahmut Aziz Usal, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Usal, yaptığı paylaşımda, "Vali Sn. Münir Karaloğlu ve AK Partili tayfanın Diyarbakır kına eğlencesi... Kararname ile kına yapmak yasaklanmıştı. Ama size bol eğlenceler. Sosyal mesafe hak getire. İkram yasakken afiyet ola. Maske takma zorunluluğu yerlerde. Ha bir de canlı müzik ve oyun yasağı vardı" ifadeleriyle yaşananlara sert tepki gösterdi.