Valilik açıkladı: 4 gün boyunca yürüyüş ve gösteri yasağı ilan edildi

Ağrı Valiliği, ülke ve dünya gündemindeki olaylar ve gelişmeler nedeniyle ilde 4 gün boyunca yürüyüş ve gösteri yasağının uygulanacağını bildirdi.

Açıklamada, bu eylem ve etkinliklerin terör örgütleri ve sol, marjinal, provokatif gruplar tarafından da bir eylem biçimi olarak sıkça kullanılmaya çalışıldığı ifade edildi.

Eylem ve saldırı olaylarının önlenmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının boşa çıkarılması, milli güvenliğin, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının sağlanması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının engellenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında, Ağrı ili coğrafi sınırları içerisinde 2 Şubat 2024 tarihi saat 00.01'den 5 Şubat 2024 tarihi saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle yürüyüş ve gösteri yasağı getirildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Valilik ve kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının 2911 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine istinaden yasaklanması, valilik ve kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerin de 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanması, yine yukarıda belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak, başta yukarıda belirtilen örgütsel çağrılarda bahsedilen konu ve benzer konulara ilişkin her türlü kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahıslar/grup/grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince, ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesine karar verilmiştir."

Açıklamada, yasak kararına uymayanlar hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca yasal işlem yapılacağı da vurgulandı.