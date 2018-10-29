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  3. 29 Ekim 2018 22:21

Valilik açıkladı ! O ilde o bölgelere girmek yasak

Diyarbakır'da PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilik açıkladı ! O ilde o bölgelere girmek yasak
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Diyarbakır'ın Lice, Kocaköy ve Hazro ilçeleri bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 76 köy ve mezrada sokağa çıkmaya yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Lice, Kocaköy ve Hazro ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada zdevam ile şöyle denildi:

"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Lice ilçesine bağlı olan; Zümrüt, Gürbeyli, Kıpçak, Damar, Sığınak, Kıyıköy, Çıralı, Dibekköy, Budak, Dallıca, Arıklı, Çağdaş, Yolçatı, Tepe, Kutlu, Kayacık, Serince, Kabakaya, Uçarı, Yalaza, Ortaç, Ziyaret, Bağlan, Oyuklu, Çavundur, Esenler, Dolunay ve Türeli köyleri ile Ahmetbey, Guçik, Kola, Hasana, Navaladiriş, Dingil, Ayşe, Hacıhüseyin, Kuruca, Dablo, Alataş, Sınır, Pınar, Kolbağı, Bakanlar, Kalkanlı, Beğendik, Hacıcemil, Esenli, Çaylarbaşı, Göçer, Kerpiçören Çanak, Sağlam, Hevselbey mezraları  Kocaköy ilçesine balı olan; Arkbaşı, Tepecik, Boyunlu köyleri ile Akdiken, Hacıreşit, Varlık, Işıklar, Gökçe mezraları, Hazro ilçesine bağlı olan,  Çitlibahçe, Sarıerik, Ormankaya, Meşebağları, Kavaklıboğaz, Dadaş, Kırmataş, Terdöken, Gözebaşı köyleri ile Şahgeldi, Bayram, Nebiya, Yılgeçti, Teknebaşı, Ajikan ve Eldeğemez mezraları 29 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 21.00dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

DHA

mezra , diyarbakır , sokağa çıkma yasağı
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