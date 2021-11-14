  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Valilik duyurdu: 15 gün yasaklandı

Valilik duyurdu: 15 gün yasaklandı

Valilik duyurdu: 15 gün yasaklandı

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin planlandığı bildirildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, milli güvenliğin oluşturulması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin, genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının engellenmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van sınırları içinde 15 Kasım'dan geçerli, 29 Kasım tarihi de dahil, 15 gün süre ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları, 2911 sayılı kanunun ilgili hükümlerine istinaden yasaklanmıştır. İlimizde düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması, İl idaresi Kanunu'nun 11. maddesinin A ve C fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihlerde mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır."

AA

Etiketler van valiliği yürüyüş protesto
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
En fazla askeri harcama yapan ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte tüm ihtimaller...
6 partinin temsilcileri canlı yayında açıkladı: ''Yüzde 100 anlaştık''
FBI'a siber saldırı şoku! Binlerce kişiye spam e-posta gönderildi
Türkiye çamaşır makinesinde ölen çocuğu konuşuyor! Sosyal medya ayağa kalktı
Valilik duyurdu! Yurt dışından gelenlere aşı ve karantina zorunluluğu
Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor
Kira, nakliye ve analiz destek tutarları belli oldu
Kirada oturanlar dikkat! Hangi masraflar mal sahibine ait?
FETÖ'nün ''La Casa de Papel'' taktiği deşifre oldu