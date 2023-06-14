Valilik duyurdu: 30 gün süreyle yasaklandı

Eskişehir Valiliği, kentte kamuya açık alanlarda LGBT dernekleri ve oluşumları tarafından yapılması planlanan yürüyüş, çadır ve stant kurma gibi etkinliklerin 30 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Eskişehir Valiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarından LGBTİ dernekleri ve benzeri oluşumlar ile gruplar tarafından haziran ayı sonlarında 'onur haftası’ adı altında etkinlik planladığı belirtildi. Açıklamada, genel ahlaka karşı bir takım tutum ve davranışlar içeren bu tür etkinliklerin toplumun tepkisine yol açabileceği, radikal görüşlere sahip kimi kişi ve gruplar tarafından, sosyal medya platformları ve bazı basın yayın organları üzerinden yapılması istenen etkinliklere karşı tepki gösterildiği belirtildi. Valilik açıklamasında, "Tüm bunlar göz önüne alındığında, yapılmak istenen etkinliklerin her türlü provokasyona ve eyleme açık olduğu, toplumda farklı görüşteki grupların bir araya gelerek çıkarılması muhtemel olaylar ile kamu huzuru ve genel asayişin bozulabileceği, özellikle açık yer toplantılarına katılacaklar da dahil olmak üzere halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının zafiyete uğrayabileceği değerlendirilmektedir" denildi.

"ONUR HAFTASI ETKİNLİKLERİ 30 GÜN YASAKLANDI"

Valilik açıklamasında, genel asayişin sağlanması için yürüyüş, oturma eylemi, stant ve çadır kurma gibi kamuya açık alanlarda etkinlerin 30 gün yasaklandığı belirtilerek, "Kanun maddesindeki hükümler gereğince, İlimiz genelinde (Jandarma Sorumluluk Bölgeleri Dahil Olmak Üzere) LGBTİ dernekleri, benzeri oluşumlar ve gruplar ile bu grupların yapmış olduğu eylemleri desteklemek amacıyla İlimizde kamuya açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinlik toplanma ve toplanma teşebbüsünde bulunma, basın açıklaması, yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş/pankart asma, protesto eylemi, şenlik, festival ve benzeri etkinlikler, Eskişehir Valiliğinin 14.06.2023 tarih ve 232 sayılı kararı ile 15.06.2023 tarihi saat 00.01 ile 14.07.2023 tarihi saat: 00.00'a kadar (30) gün süreyle yasaklanmıştır." denildi. Eskişehir'de 2021 yılındaki yürüyüşte 1’i avukat 20 kişi, geçen yılki yürüyüşte ise 10 kişi gözaltına alınmıştı.