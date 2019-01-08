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  3. 08 Ocak 2019 23:19

Valilik uyarı yaptı: Uzak durun

Hatay Valiliği, Karasu dere yatağının geçtiği mahallelerde ikamet edenlerin dikkatli olması uyarısında bulundu.

Valilik uyarı yaptı: Uzak durun
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Hatay Valiliğince, Tahtaköprü Barajı'nda seviyesi artan  suyun tahliyesi için kullanılan Karasu dere yatağının geçtiği mahallelerde ikamet  edenlerin dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Tahtaköprü Barajı'nın su seviyesinin  son günlerde yaşanan yoğun yağışlar dolayısıyla baraj işletme seviyesinin üzerine  çıktığı belirtildi.

Barajdaki suyun tahliyesinde kullanılan Karasu Deresi yatağının  geçtiği mahallelerde ikamet eden vatandaşların dikkatli olmalarının istendiği  açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tahtaköprü Barajı'nda yükselen su seviyesi kontrollü şekilde  düşürülmeye başlanmıştır. Barajdaki suyun tahliyesinde kullanılan Karasu Dere  yatağının geçtiği mahallelerimizde ikamet eden vatandaşlarımızın yüksek debiden  kaynaklı herhangi bir can ve mal kaybı yaşamamaları için dere yatağı ve dere  yatağına yakın bölgelerden uzak durmaları gerekmektedir."

AA

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