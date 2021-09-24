Valilikten, alevileri hedef alan öğretmen hakkında açıklama

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin kastını aşan ifadelerine ilişkin Ankara Valiliği'nden açıklama geldi.

Ankara’nın Mamak ilçesinde Şehit İhsan Okatan Ortaokulu’nda sözleşmeli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapan M.K.’nin ders esnasında, “Alevi olanlar parmak kaldırsın” dedikten sonra, parmak kaldıran öğrencilere; “Aleviler neden abdest alıp namaz kılmıyor? Oruç neden tutulmuyor? Biz Hazreti Ali’yi sevmeyiz. Hazreti Ali, peygamber efendimizin eşine küfretmiş” dediği ve bir velinin “zülfikâr kolyesine” işaret ederek “Zaten sormama gerek yok, kimin ne olduğu belli. Boyunlarındaki kolyeden tanıdım kimin ne olduğunu” ifadelerini kullandığı öğrenciler ve veliler tarafından iddia edilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı, iddialara ilişkin soruşturma başlattı.

Ankara Valiliği ise öğretmenin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Valiliğin, sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Mamak ilçemizde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden 'ücretli bir öğretmenin din dersinde kastını aşan ifadelerde bulunduğu' iddiası üzerine öğretmen görevden uzaklaştırılmış olup; konuyla İlgili tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir."