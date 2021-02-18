  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 18 Şubat 2021 19:17

Valililik ilçe ilçe açıkladı: İşte İstanbul'da hava durumu

İstanbul Valiliği, cuma gecesinden itibaren sıcaklığın düşeceğini belirterek kent genelinde buzlanma ve dona karşı vatandaşları uyardı.

Valililik ilçe ilçe açıkladı: İşte İstanbul'da hava durumu
A+ A-

İstanbul'da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; hava aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu olacak.

Valilik, “Cuma (19 Şubat) gecesinden Cumartesi sabah saatlerine kadar buzlanma ve don beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” açıklamasıyla vatandaşlara çağrıda bulundu.

İstanbul Valiliği’nin açıklaması şu şekilde:

Bazı merkezlerde beklenen maksimum sıcaklıklar:
Bakırköy 6°Şişli 6°Sarıyer 4°Ümraniye 4°Kartal 5°Sancaktepe 5°

19.02.2021 Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu sabah saatlerinde yüksek kesimler karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.
Bazı merkezlerde beklenen minimum ve maksimum sıcaklıklar:
Bakırköy 2° / 5°Şişli 2° / 6°Sarıyer 1° / 4°Ümraniye 0° / 4°Kartal 2° / 6°Sancaktepe -1°/4°

20.02.2021 Cumartesi: Parçalı çok bulutlu olması bekleniyor.
Bazı merkezlerde beklenen minimum ve maksimum sıcaklıklar:
Bakırköy -1° / 6°Şişli -2° / 7°Sarıyer -3° / 5°Ümraniye -6° / 5°Kartal -1° / 7°Sancaktepe -6°/5°

 

istanbul , don , buzlanma
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM