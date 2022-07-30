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Van Gölü doğal sit alanı ilan edildi

Van Gölü doğal sit alanı ilan edildi

Van Gölü ve çevresinin doğal sit alanı ilan edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'nin doğal güzelliklerinden biri olan Van Gölü ve çevresi, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile doğal sit alanı olarak ilan edildi.

"ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN"
Van Valiliği’nin sosyal medya hesabından, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ilgili yapılan paylaşımda, Van Gölü’nün korunmasına yönelik çalışmalar yapıldığı belirtilerek, "Van Gölü ve çevresinin ‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak tescil edilmiş ve Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tüm Van Gölü Havzası’na ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" denildi.

DHA

Etiketler van gölü sit alanı
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