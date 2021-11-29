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Van'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Van'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Van'da 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kentte dün aynı saatlerde de 3.7 büyüklüğünde deprem olmuştu.

AFAD'da yer alan bilgilere göre Van'da 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

 Depremin saati 22.13 olarak açıklanırken derinliği 16.70 km olarak kaydedildi.

DÜN 2 DEPREM GERÇEKLEŞMİŞTİ

Öte yandan Van'da dün peş peşe depremler olmuştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 22:20 ile 22:31'de merkez üssü Tuşba ilçesi olan 3.7 ve 2.5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

 

Etiketler deprem van deprem oldu
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