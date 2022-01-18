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Van'da bir evin üzerine çığ düştü

Van'da bir evin üzerine çığ düştü

Van’ın Bahçesaray ilçesine bağlı Altındere Mahallesi’nde bir evin üzerine çığ düşerken evde bulunan aile yara almadan kurtarıldı.

Olay, Altındere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beydaş Ç. isimli vatandaşın evin üzerine pazar gece 24.00 sularında büyük bir gürültü ile çığ düştü.

Evde bulunan 5’i çocuk 7 kişi mahalleli tarafından yara almadan kurtarıldı. Olayı haber alan Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Bahçesaray Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Takmaz ve AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı hemen mahalleye doğru hareket etti.

 2 GÜN SONRA MAHALLEYE ULAŞILDI
Hafta sonu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan mahallesinin yolunu açmak üzere Van Büyükşehir Belediyesi ile Bahçesaray Belediyesi ekipleri sevk edildi. Kaymakam Kundakçı ve beraberindekiler, yol çalışmalarının yapıldığı bölgeye gitti.

 Kaymakam Kundakçı ve beraberindekiler yolun kapalı olması dolayısıyla kısa süre bölgede bekledikten sonra ilçe merkezine geri döndü. 2 gün sonra yol açılarak mahalleye ulaşıldı. Mahalleye ulaşan ekipler çığ düşen evden 5’i çocuk 7 kişinin yara almadan kurtarıldığını öğrendi. (İHA)

Etiketler ev çığ
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