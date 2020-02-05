Van'da çığ faciası: 2016'da yapılan tünel yetersiz mi kaldı ?

Van-Bahçesaray Karayolu'nda bugün yaşanan çığ faciasının ardından 33 kişi yaşamını yitirdi. Çığ faciasının yaşandığı ilçe olan Bahçesaray'a 2016 yılında kar tüneli yapılmış, tünel ile birlikte kar sorunu yaşanmayacağı iddia edilmişti.

Van- Bahçesaray Karayolu'nda meydana gelen çığ faciasında 33 yurttaş yaşamını yitirdi.

Vatandaşlar tarafından, 2014'te yapımına başlanan ve 2016 yılında yapımı biten Bahçesaray'da bulunan Karabet Kar Tüneli'nin yetersizliğinin faciaya neden olduğu iddia edildi.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Karayolları 11. Van Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş, “Biliyorsunuz Van-Bahçesaray karayolunun 15. kilometresinde bulunan, kış aylarında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle geçit vermeyen 3010 rakımlı Karabet Geçidi adeta sürücülerin korkulu rüyası olmuştu. Bizim yaptığımız Karabet Kar Tüneli ile sürücülerimizin bu kâbusu inşallah sona eriyor” demiş, vatandaşların artık çığ facialarında hayatını kaybetmeyecekleri iddia edilmişti.

Van- Bahçesaray bölgesinde yaşamış olan bir vatandaşın anlattığına göre, tünel 108km'lik olan yola tünelin daha uzun veya birden fazla yapılması gerekiyordu.