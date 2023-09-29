Van'da hasta yakınlarından doktora saldırı!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde bir doktor, elinde kesik olan hastaya müdahale ettiği sırada saldırıya uğradı.

Van'da saldırıya uğrayan doktor yaralandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) acil servisine öğle saatlerinde elinde kesik olan bir hasta başvurdu. Hastanın ilk müdahalesi ortopedi asistanı doktor Halil İbrahim Ulusal tarafından yapıldı. Doktor, hastanın kesilen eline dikiş atarken bilinmeyen bir nedenle hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Saldırı sonrası Ulusal'ın bir omuzunda hem kırık hem çıkık, diğer omuzunda ise çıkık oldu. Ulusal yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken 2 saldırgan ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.