  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Van'da hasta yakınlarından doktora saldırı!

Van'da hasta yakınlarından doktora saldırı!

Van'da hasta yakınlarından doktora saldırı!
Güncelleme:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde bir doktor, elinde kesik olan hastaya müdahale ettiği sırada saldırıya uğradı.

Van'da saldırıya uğrayan doktor yaralandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) acil servisine öğle saatlerinde elinde kesik olan bir hasta başvurdu.  

Hastanın ilk müdahalesi ortopedi asistanı doktor Halil İbrahim Ulusal tarafından yapıldı. 

Doktor, hastanın kesilen eline dikiş atarken bilinmeyen bir nedenle hasta yakınlarının saldırısına uğradı. 

Saldırı sonrası Ulusal'ın bir omuzunda hem kırık hem çıkık, diğer omuzunda ise çıkık oldu.

Ulusal yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken 2 saldırgan ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Etiketler van doktor saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yangında kül olan yeşil cennette tabiat ana kazandı
Ek MTV'yi ödemeyene hapis cezası iddiası
İsveç'te Erdoğan'a yönelik çirkin saldırı! Dışişleri ateş püskürdü
Yeni kabusun adı: Bulaşıcı kırmızı göz hastalığı
Dolar'dan bir rekor daha geldi, altın güç kaybediyor
Selin Ciğerci Türkiye'yi terk ediyor
Hafta sonu planları iptal! Sağanak fena vuracak
Yabancı öğrenciye ''kardeş'' indirimi!
İztuzu Plajı'nda sular çekildi; 2 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı
iPhone 15 fiyaskosu! 65 bin TL'lik telefonda skandal bir sorun ortaya çıktı