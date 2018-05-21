Vatan Partisi'nin milletvekili listesi belli oldu

Vatan Partisi'nde 24 Haziran seçimlerinde milletvekili olmak için sandık yarışına girecek isimler belli oldu. Liste, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi.
Partilerin 24 Haziran için listeleri açıklanırken Vatan Partisi de aday listesini YSK’ya teslim etti. İşte Vatan Partisi’nin milletvekili listesi
ADANA
HAYRETTİN ÇAVUŞOĞLU
HATİCE NESRİN KILIÇAY
EROL SEZGİNLER
GÜLŞAH TİRENG
CEZMİ GÜRLEN
ALİ YAĞRI
BAHADIR BERKYEZ
AYŞE ÇELİK
VAHİDE BUDAK
EMİRALİ YILMAZ
DEMET UĞUR YETKİN
YALÇIN SEMİR AKARSU
FAYSAL ÖZCAN
ABDURRAHİM KÖYLÜ
EYLÜL KAYA
ADIYAMAN
MUSTAFA KABARCIK
MEHMET ALİ KORKMAZ
SÜLEYMAN YURTSEVER
MELEK DOĞAN
MUSTAFA ÇAM
AFYONKARAHİSAR
ZİYA ÖZTÜRK
HÜSEYİN KARANLIK
KADİR KESGİNER
ADNAN KARAKOÇ
RECEP BAYRAM
ABDULLAH ÖZOĞLU
AĞRI
NİMET İLHAN
ÖZAY GÖKÇE
BÜNYAMİN GÜLLE
İSMAİL CAN ÇAKAL
AMASYA
BÜLENT KOPUZ
SERDAR DEMİR
SEFER KILIÇ
ANKARA 1
TÜLİN OYGÜR
NUSRET SENEM
ÖZGÜR BURSALI
ZEHRA İNCİ ÖZDİL
MEHMET CENGİZ
HASAN FIRAT KAYAÖNÜ
SİBEL ARSLANTÜRK
KAAN DOĞAN
ALİŞAN GÜRZ
EMEL YALIN
HAKKI ERMAN ERGİNCAN
AYSAN CANVER
BİLAL GÜRBÜZ
ANKARA 2
HASAN ATİLLA UĞUR
KAMİL DEDE
ERTEN ACIR
BÜLENT ESİNOĞLU
BERKAN ÖZER
ŞEN YAZGAN
YILDIRIM BEYATLI DOĞAN
DURMUŞ ALİ ERKAN
ÖZGÜR SEYİT SEVER
ASYA BANU PEHLİVAN
AGAH KUTLU
ANKARA 3
UTKU REYHAN
ERCAN ENÇ
GÜLDANE PEKDOĞAN
OKTAY YILDIRIM
DENİZ TOKGÖZ
KURTULUŞ ÖZGÜR YILDIZ
MELEK GÜVENÇ
ANIL EREN YILDIZ
EMRE CAN
ONURCAN SUNGUR
YASİN MERT GÜLER
HAVVA AYNUR ŞAHİN
ANTALYA
AHMET ÖZBAY
BÜLENT OKAY
NİYAZİ SELİM SELÇUK
OĞUZ ÖZYAVUZ
HATİCE MUTLUGÜN ÖZTURAN
HASAN FARUK KURTOĞLU
RIZA TÜRKMENDAĞ
AHMET SORKUÇ
KAMİL MELİH KIRCA
HÜSEYİN BARAN KARABULUT
TAHİR SERTKAYA
RECEP DEVECİ
HATİCE DEMİR
NECMİYE KARAASLAN
MUSTAFA ERTEM
BERFU BAYAV OFLAZ