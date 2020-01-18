Vatandaşlar doğalgaz faturasına isyan etti !

Havaların giderek soğudu ama vatandaşlar pahalı doğalgaz nedeniyle ısınmaya korkar oldu. Bu ay hane ve iş yerlerine beklenenden daha fazla tutarda fatura gelmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

Türkiye'nin dışa bağımlı olduğu Doğalgaz, bu ay gelen son faturayla birlikte ev ve iş yerlerini zorladı. TÜİK’in Aralık 2018 ile Aralık 2019 verilerine göre aradan geçen 1 yılda doğalgaz fiyatları tam yüzde 21.99 zamlandı. Doğalgaza Temmuz ve Ağustos aylarında iki defa yüzde 14.9 oranında zam gelmişti.

Tahmin edilen rakamın çok üzerinde gelen doğal gaz fatura fiyatı sosyal medyada da tepkiye neden oldu.

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