Vatandaşlar o ilçeye akın etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.



Bayram tatili için Bodrum'u tercih edenler, ilçeye gelmeye başladı. Yoğunluk nedeniyle ilçe merkezine yakın kesimlerde uzun araç kuyrukları oluştu.

Öğle saatlerinden sonra Torba Mahallesi Kaynar mevkisinde trafikte aksamalar yaşandı. Trafik, polis ekiplerinin çalışması sonucu yeniden normale döndü.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen tatilcilerin, yarın daha fazla yoğunluk oluşturması bekleniyor.

Öte yandan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğünce, bayram tatili boyunca görev yapacak ekip sayısının artırıldığı, belirli kavşaklarda trafik akışının rahat sağlanması için görevlendirmelerin yapıldığı ve uygulama noktalarında kontrollerin süreceği belirtildi.