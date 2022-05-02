  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Vefat sayısı 10'un altında! Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Vefat sayısı 10'un altında! Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Vefat sayısı 10'un altında! Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 2 Mayıs 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Vefat sayısı 10'un altına geriledi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük Covid-19 tablosunu açıkladı. 2 Mayıs’a ait verilere göre, 97 bin 783 test yapıldı.

Güncel verilere göre, bin 344 yeni vaka tespit edilirken 8 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 1 bin 402 kişi sağlığına kavuştu.

2 Mayıs 2022 tarihine ait son koronavirüs verileri

Etiketler 2 Mayıs 2022 tarihine ait son koronavirüs verileri koronavirüs vaka ölüm sağlık bakanlığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Korkutan istila! Bu yaz kimse çıplak ayak denize giremeyecek
Bir kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
Bu anne ve kızı literatüre girdi! Türkiye'nin mucize ailesi
İslam Memiş altın ve döviz kuru için ''çok riskli buluyorum'' dediği tarihi açıkladı
Ece Ronay plaj paylaşımına takipçisinden gelen yoruma ateş püskürdü
Putin'in yıllardır herkesten sakladığı ''2 küçük sırrı'' deşifre oldu
Emekli ikramiyesi mağdurları için müjdeli haber
Türkiye sınırında tam 101 Afgan kaçak daha yakalandı
Hilal Kaplan'dan tepki çeken paylaşım: ''Medeni Bağdat Caddesi'ne bakınız''
Ece Seçkin isyan etti: ''Dekolte tartışmalarından midem bulandı''