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Vergi kaçıranlara müjde: Bakan Şimşek misafirliğe geliyor

Vergi kaçıranlara müjde: Bakan Şimşek misafirliğe geliyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergisini ödeyenlerin hakkını korumak için kazandığı halde vergisini vermeyen tüm kesimlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun saha denetimleriyle kayıt dışılığı azaltarak vergide adaleti güçlendiriyor, haksız kazançların önüne geçiyoruz. Vergisini ödeyenlerin hakkını korumak için kazandığı halde vergisini vermeyen tüm kesimlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz" dedi.

 

Etiketler mehmet şimşek hazine ve maliye bakanlığı denetim vergi kaçağı vergi kaçıranlar
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