Sakarya'da 3 ilçede denize girmek yasaklandı

AK Partili ismin bir oğlu uyuşturucudan bir oğlu insan kaçakçılığından tutuklandı

Araç sürücülerine saç baş yolduran trafik cezası sağanağının nedeni bu mu ?

Galatasaray'da Victor Osimhen transferinin hala neden gerçekleşmediği belli oldu

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