  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Vergileri de cezaları da uçuracak yeniden değerleme oranına yeniden değerleme

Vergileri de cezaları da uçuracak yeniden değerleme oranına yeniden değerleme

Vergileri de cezaları da uçuracak yeniden değerleme oranına yeniden değerleme
Güncelleme:

Her yıl başında belirlenen harç, vergi ve trafik cezalarını belirleyen yeniden değerleme oranında bir düzenleme yapılacağı iddia edildi.

Gelecek yılın vergi, harç ve cezalarının ne kadar artacağına ilişkin geri sayım başladı. İddialara göre vergi, harç ve trafik cezalarını belirleyen yeniden değerleme oranında vatandaş lehine yeni bir düzenleme yapılacak.

2023 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9. Ekim ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzde 122.93 oranında artış gösterdi.

Yeniden değerleme oranı TÜİK'in Ekim ayında açıkladığı on iki aylık yurt içi üretici fiyat endeksine göre belirleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor. Cumhurbaşkanının yüzde 50 azaltma yetkisi var.

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde.

Etiketler recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanı yeniden değerleme oranı oran yeniden değerleme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin hem yerli, hem elektrikli minibüsü ortaya çıktı
''Herkes ayağını denk alsın'' mesajlı son seçim anketi...
ABD'ye yerleşip TIR şoförlüğü yapmaya başlayan ünlü isimden sürpriz karar
Sigaraya bir zam daha
Ümit Özdağ'dan Bahçeli'yi kızdıracak sözler
Tel kafesteki bebek infial yarattı!
Uzman isim uyardı; kış alerjileri atağa geçti!
Ersan Şen'den Cem Küçük'e: ''Sana göre Almanya'da millet donla geziyor''
Sahtekâr kiracılar, vicdansız ev sahiplerini geçti
Bakan Bilgin EYT'de 2 kriteri açıkladı