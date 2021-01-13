Vücudunda unutulan tel 5 yıl sonra çıkartıldı

Kuyucak ilçesinde oturan 63 yaşındaki Hüseyin Yıldırım, idrar yaparken yanma şikayetiyle Nazilli'deki özel hastaneye başvurdu. Üroloji uzmanının yaptığı tetkiklerde, Yıldırım'ın vücudunda 28 santimetrelik kateter teli ve bunun ucunda oluşan 5 santimetre çapında taş kitlesi tespit edildi.

Yıldırım'ın vücudundaki tel ve taş, yaklaşık 2 saat süren operasyonla çıkarıldı.

"İLK KEZ BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞIYORUM"

Gazetecilere açıklama yapan doktor, 5 yıl önce başka bir hastanede gerçekleştirilen böbrek ameliyatı sırasında hastanın vücuduna kateter teli yerleştirildiğini öğrendiklerini belirterek, "Kateterin olağan tedavi sürecinde 1 ay sonra sökülmesi gerekiyor. 18 yıllık hekimim, ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum." dedi.

"BİR SAĞLIK SORUNU KALMADI"

Çıkarılan maddelerin böbreğe zarar verdiğini anlatan Ayköse, "Zamanla kateterler idrardaki maddeleri kendi bünyelerine alarak taş haline gelir. Bu tip durumlarda açık cerrahi tedavisi daha güvenlidir. Mesaneyi açarak hem taşı hem de eş zamanlı olarak kateterin tamamını çıkardık. Hastamızı 2 gün misafir ettikten sonra evine uğurladık. Şu an oldukça sağlıklı, idrarla ilgili bir sorunu kalmadı." diye konuştu.

"BU KADAR BÜYÜK BİR TAŞI HİSSETMEMEM ÇOK İLGİNÇ"

Yıldırım ise vücuduna kateter takıldığını hatırlamadığını belirterek, "İçimde bu kadar büyük bir taşın varlığından haberdar olmamam çok ilginç. Ağrı veya acı hissetmedim, sadece idrar yanması şikayetim vardı. Doktor durumu izah edince çok şaşırdım" ifadelerini kullandı.