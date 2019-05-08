WhatsApp'ın ana merkezini Londra olarak belirledi

ABD merkezli teknoloji şirketi Facebook, mesajlaşma uygulaması WhatsApp mobil ödeme hizmetinin geliştirilmesi için Londra’yı ana merkez olarak belirlediğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada Facebook’un, WhatsApp üzerinden ödeme seçeneği oluşturulması için ve uygulamanın güvenliğini arttıracak ürünler üzerinde çalışmak üzere Londra ve Dublin’deki ofislerinde çalışmak üzere 100 yazılım mühendisini işe alacağı belirtildi.

Açıklamada Londra’nın, şirketin WhatsApp ödeme uygulamasını ilk test ettiği Hindistan gibi çeşitli piyasalardan, çok kültürlü uzmanlara ev sahipliği yapması ve WhatsApp’ın yaygın olarak bu bölgede kullanılması nedenleriyle Birleşik Krallık’ın söz konusu çalışmalar için merkez olarak seçildiği vurgulandı.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin yıl sonuna kadar kullanıcıların bir fotoğraf göndermek kadar kolay olacak şekilde karşı tarafa para göndermelerine olanak sağlayacak söz konusu ödeme özelliğini piyasaya sürmeyi hedeflediğini söylemişti.