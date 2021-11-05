Yaban keçisi avlayan avcıya 122 bin lira ceza

Mersin'in Gülnar ilçesinde, kaçak olarak iki yaban keçisini avlayan kişiye 122 bin 224 lira para cezası uygulandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Silifke Şefliği ekipleri, Mersin'in Gülnar ilçesi Çukurasma Mahallesi Gevendağı mevkisinde kaçak avcı olduğu ihbarını aldı.

EKİPLER ARAZİDE YAKALADI

Ekipler, arazide sırt çantası ve poşetle yakalanan avcının hem iki fişekle sınırlandırılmayan hem de başkası adına kayıtlı olan yarı otomatik av tüfeği kullandığını tespit etti.

122 BİN LİRA CEZA

Ekipler şüphelinin sırt çantası ve poşetinde de silahla vurulmuş 3 ve 4 yaşlarında iki yaban keçisi buldu. Kaçak avlanan kişiye 122 bin 224 lira ceza kesti.

AA