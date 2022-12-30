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Yalova'da deprem!

Yalova'da deprem!
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, saat 13.29 sıralarında merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Yalova - Çınarcık merkezli 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi.

Saat: 13.29'da meydana gelen depremin yerin 5.4 kilometre derinliğinde oluştuğu kaydedildi.

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