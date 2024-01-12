Yamaha 2024 giyim ve aksesuar koleksiyonunda her yaşa özel tasarımlar

Motosikleti yaşam biçimi haline getiren ve Yamaha çizgisini benimseyen herkes için A’dan Z’ye aksesuar tasarlayan Yamaha Motor, “2024 Giyim ve Aksesuar Koleksiyonunu” tanıttı. Yeni koleksiyonda, tişörtten sürüş kıyafetlerine, şapkalara, eldivenlere ve aksesuarlara kadar her stilden ve her yaştan motosiklet sever için göz alıcı, trend ve konforlu tasarımlar yer alıyor.

Yamaha'nın en yeni çarpıcı R7 yarış motosikletlerinden alınan ilhamla tasarlanan “Paddock Blue Teamwear Koleksiyonu”, Yamaha'nın iki tonlu ikonik mavisiyle yeni ve dikkat çekici bir görünüm sunuyor. Yetişkinler ve çocuklar için tişörtler, ceketler ve şapkalardan oluşan Paddock Blue Teamwear serisinde, yarış tutkunlarına R Dünyasının kapılarını açan göz alıcı sürüş ekipmanları da sunuluyor.

Yarış tutkunları için Paddock Blue Streetwear...

Yamaha'nın 2024 serisini 80'ler/90'ların şehirli ve spor giyim tarzıyla birleştiren “Paddock Blue Streetwear Koleksiyonu”, evde ya da sokakta günlük ve rahat giyim için tasarlanmış çarpıcı bir seri. Paddock Blue Essentials Koleksiyonu, yarış pistinde ve pist dışında kullanılmak üzere tasarlanan en çok satan Yamaha kıyafetlerini içeriyor. En genç yarış tutkunları için yüksek performans, teknik ve işlevsellik göz önünde bulundurularak tasarlanıp üretilen “Paddock Blue Luggage Koleksiyonu”, R1'den ilham aldığı özellikleriyle genç yarış tutkunlarının sırt çantaları ve postacı çantaları için ilk durağı olan bir sürüş çantaları serisi.

Neo retro tarzıyla dünya çapında sevilen Yamaha'nın Sport Heritage XSR serisi, 2024 Faster Sons koleksiyonunun da ilham kaynağı. Beyaz, siyah, haki ve dikkat çekici koyu turuncu tonlarında günlük kullanım ve sürüş kıyafetlerinden oluşan bu vintage temalı giyim koleksiyonu, Yamaha yarış efsanelerine modern tekniklerle saygı duruşunda bulunuyor.

Motokros düşkünlerine MX Koleksiyonu...

Monster Energy® Yamaha Racing serisi, yarış tutkunları için vazgeçilmez olan M1 yarış motosikletlerinden ilham alan özenle hazırlanmış tişörtler, süveterler, polo üstler ve şapkalardan oluşuyor. Motokros tutkunları “MX Koleksiyonu”nda yeni ideal ekipmanlarını bulmak mümkün. Alpinestars ile ikinci kez iş birliği yapan Yamaha, koleksiyonda en yeni MX motosikletlerinden ilham alarak mavi ve beyazı bir araya getiriyor. Yetişkin ve çocuk MX sürücüleri, koruma, stil ve konforun bir araya geldiği off-road ürünleriyle tam gaz sürüşün keyfini çıkaracak.

Geleceğin motosikletçileri unutulmadı, bebeklere özel koleksiyon...

Koruma ve dayanıklılık sunan yüksek kaliteli deri ve kumaşlardan üretilen 2024 eldiven koleksiyonu, her sürücü ve motosikleti için çok çeşitli seçeneklerle sunuluyor. Yamaha Racing ikonik markasından ve en yeni Paddock Blue kıyafetlerinden ilham alan “2024 Bebek Koleksiyonu”, küçük çocuklar için üst düzey konfor sağlayan eğlenceli ve işlevsel ürünler sunuyor. Bebek koleksiyonu, tulumlardan oyuncaklara kadar Yamaha ailesinin en küçük üyeleri için ideal bir başlangıç oluyor.

Özel Aksesuarlar...

Günlük yaşama benzersiz Yamaha eğlencesi katmak için tasarlanan “2024 Novelties Koleksiyonu”, her yarışçının tutkusunu sergileyebileceği aksesuarlardan oluşuyor. En yeni giysilerden ilham alınarak tasarlanan yepyeni yarış pisti sandalyesi, su şişesi, çok amaçlı anahtarlık ve kumaş çanta gibi ürünlerle tüm Yamaha hayranlarının keyifle kullanabileceği işlevler sunuyor.