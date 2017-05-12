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  3. 12 Mayıs 2017 22:42

Yaralı MİT'çiler darbecilerden şikayetçi oldu !

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında yaralanan 3 MİT'çi darbecilerden şikayetçi oldu.

Yaralı MİT'çiler darbecilerden şikayetçi oldu !
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FETÖ'nün darbe girişimi gecesi Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, MİT'in Yenimahalle'deki yerleşkesine helikopterden ateş açılması sonucu yaralanan 3 MİT personeli de "müşteki" olarak yer aldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, MİT'in Yenimahalle ilçesindeki yerleşkesine helikopterle düzenlenen saldırıda yaralanan 3 MİT personeli de "müşteki" olarak yer aldı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, "T-02735", "M-11125" ve "M-11238" kodlu MİT personelinin, darbecilerin MİT'in Yenimahalle'deki yerleşkesine helikopterden ateş açması sonucu yaralandıkları belirtildi.

İddianamede, "T-02735" kodlu MİT personelinin, olay gecesi yerleşkenin bir numaralı girişinde görevli olduğu ve saat 22.38'de binaya saldırı düzenleyen helikopterden açılan ateş sonucu şarapnellerin ayağına isabet etmesiyle, "M-11238" kodlu MİT personelinin de aynı saldırıda karnından yaralandığı bildirildi.

"M-11125" kodlu MİT personelinin de darbe girişiminde yerleşkede hazır tim olarak görevli bulunduğu kaydedilen iddianamede, bu görevlinin takviye amaçlı gittiği 5 numaralı girişe saat 23.30'da helikopterden açılan ateş sonucu şarapnel parçalarının sol bacağı ve kafasına isabet etmesiyle yaralandığı aktarıldı.

Öldürülmeye teşebbüs edilmeleri nedeniyle şüphelilerden şikayetçi olan MİT personeli, iddianamede "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

AA

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