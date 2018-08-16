Yargıda FETÖ'nün ardından yeni cemaat iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın HSYK üyeliğine seçmesinin ardından görev süresi dolunca Danıştay üyesi olarak atanan Muharrem Özkaya, Nakşibendi tarikatının bir kolu olan İskender Paşa cemaatinin resmi internet sitesinde okuduğu bir makeleyi dolar krizine atıf yaparak Twitter’dan paylaştı. Özkaya, mesajında Esad Coşan’dan “İlim ve irfan sahibi Hocamız” diye bahsetti.

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'ın haberine göre Özkaya, Nakşibendi tarikatına bağlı İskender Paşa cemaatinin resmi internet sitesi “www.iskenderpasa.com”da vefat eden cemaat lideri Esad Coşan’ın “Üç vahim savaş” başlıklı yazısını övgüyle paylaştı:

“İlim ve irfan sahibi Rahmetli Prof Dr. Esad Coşan Hocamızın Haziran 1994 tarihli İslam mecmuasındaki başmakalesi geçen haftadan bu tarafa ayrı bir gözle yeniden yeniden okunuyor... Çok mühim bir savaşın içerisindeyiz. Asla ümitsiz olmayınız.”