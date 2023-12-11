Yargıtay HEDEP'i reddetmişti; YSP'nin yeni adı DEM oldu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin yeni kısa ismi DEM Parti oldu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin yeni kısa ismi DEM Parti oldu. HEDEP ismi, daha önce kapatılan Halkın Demokrasi Partisi’ni (HADEP) andırdığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından kabul edilmemişti.

Konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen parti sözcüsü Ayşegül Doğan, yeni kısaltmanın 'DEM Parti' olduğunu açıkladı.

Yargıtay'ın kararının ardından itiraz seçeneğini de değerlendiren parti yetkilileri, hukukçular ile yapılan görüşmelerin ardından yeni bir kısaltma bulmaya karar vermişti.