Yasa dışı bahis oynayanlara 20 bin TL ceza verilecek!

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahis oynatan ve bu kişilerin mali hareketlerinden yola çıkarak yasa dışı bahis oynayan insanların bilgilerine ulaştı. Yasa dışı bahise karışmış kişiler hakkında hukuki süreç başlatıldı.

OYNAYANLAR TESPİT EDİLDİ

MASAK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, suç örgütlerince gelir kapısı yapılan ve giderek yaygınlaşan yasa dışı bahiste "oynayıcıların" tespiti de yapıldı.

Yasadışı bahis ve kumar sitelerine girerek bahis ve kumar oynayanlar, MASAK ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince mali hareketleri izlenerek tek tek tespit edildi.

20 BİN TL CEZA VERİLECEK

Bu tespitler ışığında yasa dışı sitelerden bahis ve kumar oynayanlar, 5 bin ila 20 bin lira arasında değişen miktarlarda idari para cezası ile cezalandırılacak. Tespit edilen tüm oynayıcılar için hukuki süreç başlatıldı.