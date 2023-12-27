Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.

MSB'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."