  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı
Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.

MSB'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Etiketler yunanistan 7 kişi yakalama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Asgari ücrette son kulis: Erdoğan 1.000 TL'lik refah payı talimatı verdi Asgari ücrette son kulis: Erdoğan 1.000 TL'lik refah payı talimatı verdi Van Gölü'nde yatan tarih! Yazıların Türkçe çevirisine başlandı Van Gölü'nde yatan tarih! Yazıların Türkçe çevirisine başlandı Kabine toplantısı iptal edildi Kabine toplantısı iptal edildi İkinci el otomobilde ölümcül tuzak İkinci el otomobilde ölümcül tuzak Asgari ücret toplantısı sona erdi: Bakan Işıkhan açıklama yapacak Asgari ücret toplantısı sona erdi: Bakan Işıkhan açıklama yapacak Türünün tek örneği yerli SİHA bir testi daha geçti Türünün tek örneği yerli SİHA bir testi daha geçti İstanbul'da ambulansla uyuşturucu sevkiyatına suç üstü İstanbul'da ambulansla uyuşturucu sevkiyatına suç üstü Covid-19 için yıllar önce uyarmıştı: Bill Gates'in 2024 kehanetleri belli oldu Covid-19 için yıllar önce uyarmıştı: Bill Gates'in 2024 kehanetleri belli oldu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar! Koşarak gelip atladı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar! Koşarak gelip atladı Bir ülke felaketi yaşıyor! Binlerce ev sular altında kaldı Bir ülke felaketi yaşıyor! Binlerce ev sular altında kaldı