Yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.
MSB'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
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