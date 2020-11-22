''Yasaktan haberim yoktu'' diyen kadın ceza yemekten kurtulamadı

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında saat 20.00’dan sabah 10.00’a kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kent, hayalet şehre döndü.

ÇOĞUNLUKLA YASAĞA UYULDU

Kentin en işlek caddelerindeki sessizlik dikkat çekerken, dışarıda sadece genelge kapsamı dışı bırakılan işletmelerin çalışanlarıyla sağlık çalışanlarının olduğu, diğer vatandaşların ise çoğunlukla yasağa uyduğu görüldü.

Öte yandan polis ekipleri de bütün kavşaklarda araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Seyhan ilçesine bağlı Baraj Caddesi’nde uygulama yapan ekipler, 64 yaşındaki bir kadının kullandığı otomobili durdurdu.

"YASAKTAN HABERİM YOKTU"

Yaşlı kadına, ’Sokağa çıkma kısıtlaması var, neden dışarıdasınız?’ diye soran ekipler, ’Yasaktan haberim yoktu’ cevabını aldı. Bunun üzerine yaşlı kadına sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.