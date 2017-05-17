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  3. 17 Mayıs 2017 20:23

Yaşar Alptekin kaza geçirdi !

Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin motor kazası geçirdi.

Yaşar Alptekin kaza geçirdi !
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Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, motor kazası geçirdi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Alptekin, durumunun iyi olduğunu açıkladı. Yaşar Alptekin'in kaza sonrası yaptığı paylaşımda yüzünde yaralanmalar olduğu görüldü.

Yaşadığı değişim ile adından söz ettiren eski model ve oyuncu Yaşar Alptekin, Aydos Dağı'nda motor kazası geçirerek yaralandı. Başından yaralanan Alptekin, durumuyla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Altekin sosyal paylaşım sitesi İnstagram'dan bir fotoğraf paylaşıp ''verilmiş sadakamız varmış, ya da verilmemiş sadakamız varmış...Rabbime hamd olsun daha günümüz varmış ama...Aydos dağında motor kazası geçirdim'' notunu yazdı.

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