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Yaşlı teyzeden depremzedelere 234 bin TL yardım

Yaşlı teyzeden depremzedelere 234 bin TL yardım
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Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde huzurevinde kalan 83 yaşındaki Elif Gündoğdu, depremzedeler için 283 bin TL bağış yaptı.

Türkiye’yi yasa boğan depremin ardından milyonlarca insan afet bölgelerine yardım göndermeye devam ediyor. Bu yardımlardan biri de Nevşehir’de huzurevinde yaşayan 83 yaşındaki Elif Gündoğdu’dan geldi.

234 BİN TL YATIRDI

Huzurevinde konuk edilen Elif Gündoğdu, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden zarar görenlere yardım için görevlilerle bir banka şubesine giderek AFAD’ın hesabına 234 bin TL yatırdı.

Nevşehir Valiliği, sosyal medya hesabından, "Güzel ellerinden öpüyoruz Elif teyze" notunu paylaştı.

Etiketler deprem depremzede bağış
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