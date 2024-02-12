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Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şubat ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu kapsamda yaklaşık 3,5 milyar TL tutarında yaşlı aylığını ve yaklaşık 2,8 milyar TL tutarındaki engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti. Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte engelli ve yaşlı vatandaşlara yapılan ödemelerin arttığını hatırlatan Bakan Göktaş, “Sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50’ye yakın artış oldu. Bu doğrultuda yaşlı aylığı 2 bin 348 TL’den 3 bin 504 TL’ye yükselirken, yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı 1874 TL’den 2 bin 797 TL’ye çıktı. Yine yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıkları da 2 bin 811 TL’den 4 bin 196 TL’ye yükseldi” ifadelerini kullandı.

Şubat ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını Ocak ayından kaynaklanan farkı ile birlikte ödediklerini ifade eden Bakan Göktaş, “Bu doğrultuda Şubat ayına ilişkin toplam 6,3 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

“Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarındayız.”

İHA

Etiketler yaşlı aylığı engelli aylığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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