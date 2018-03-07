Yavuz Bingöl'den MESAM hakkında flaş karar

MESAM'da yeni yönetimin başkanı seçilen Yavuz Bingöl, görevinden istifa etti.



MESAM‘da Arif Sağ’ın başkanlığını yaptığı yönetim kurulu, Kültür Bakanlığı tarafından görevden alınmış ve yerine bir yönetim kurulu atanmıştı. Yeni yönetim kurulunun başkanı olarak ise Yavuz Bingöl seçilmişti. Bingöl’ün MESAM’a başkan olarak atanması ise yoğun şekilde eleştirilmişti.

Yavuz Bingöl, kamuoyuna yaptığı açıklamada MESAM’da hiçbir görevi olmadığını duyurdu.

İşte, o açıklama:

Benim de bağlı olduğum meslek birliği MESAM bünyesinde bir süredir eser sahipleri olarak eleştirdiğimiz ve düzelmesini istediğimiz birçok konunun telafisi cihetine gidilmemesi, dikkate alınmaması ve düzeltilmemesi neticesinde birçok eser sahibi tarafından Kültür Bakanlığı bilgilendirilmiş ve nihayetinde bakanlık yeni olağan genel kurula kadar “geçici bir yönetim kurulu” düzenlemesi yapmıştır. Birçok sanatçının içinde yer aldığı bu “geçici” organla ilgili basında ağırlıkla adımın geçtiği ve “kayyum” olarak tanımlandığımı üzülerek gördüm. Kendi emeğimin ve haklarımın da temsil edildiği bir meslek birliğinin ahlaklı ve profesyonel bir çalışma tarzını benimsemesi konusundaki mücadeleme diğer meslektaşlarımla birlikte elbette ben de devam edeceğim. Hakkımda kamuoyunda oluşturulan haksız ve mesnetsiz algı konusunda üzgün olduğumu belirterek, MESAM bünyesinde hiçbir görevimin olmadığını kamuoyunun bilgilerine sunarım.”