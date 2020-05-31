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  3. 31 Mayıs 2020 10:37

Yaz geliyor derken sağanak yağış geri dönüyor! İşte 5 günlük hava durumu

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, yeni haftada yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak. Perşembe gününden itibaren yağışların etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Yaz geliyor derken sağanak yağış geri dönüyor! İşte 5 günlük hava durumu
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Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, İç Ege ve Karadeniz’in iç kesimleri, Bursa, Bilecik, Sakarya, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Ankara’nın kuzeyi ve batısı ile Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

İHA

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