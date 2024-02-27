Yazıklar olsun! Yüzlerce zeytin ağacını katlettiler

Denizli'de kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen ağaç katliamında, 13 bin 500 metrekare tarla içinde dikili 10 yaşındaki 450 adet ceviz ağacı kesildi.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde ağaç katliamı yaşandı.

İlçeye bağlı Benlik Mahallesi’nde M.Y.’ye ait 13 bin 500 metrekare tarla içinde dikili 10 yaşındaki 450 adet ceviz ağacı, gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi.

Ceviz ağacı katliamını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Mahallede yaşanan ceviz ağacı katliamının çok üzücü olduğuna dikkat çeken Turan Güngör, “Benlik Mahallemizde çiftçimiz M.Y’ye ait 10 yaşındaki 450 adet ceviz ağacı gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahra veya nacak kullanılarak katledilmiş. Çiftçimizin 10 yıllık emeği yaptığı masrafı boşa gitti. Şeref, şerefsizlik, onur, duruş okullar bitirerek öğrenilmez karakterden gelir. Hain adam her zaman her yerde aynıdır. Hinliğini mutlaka yapar. Bu hainlik yıllarca konuşulacak, seni kimse unutmaz. Ceviz katliamına neden olan kişi veya kişiler bence hayatının en büyük hatasını yaptı. Göstere göstere ağaç katliamına jandarmamız el koydu. Kısa sürede de bu olay çözülecektir. Bunu yapanlarda çok büyük ceza alırlar. Bu yapılan ceviz bahçesi katliamını şiddetle kınıyoruz. Benlik Mahallemizdeki mağdur ceviz ağacı bahçesi sahibi çiftçimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

İHA