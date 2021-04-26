Yazlıkları çıkarın! Sıcaklıklar 30 dereceye çıkacak

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye yarın itibaren yağışlı havaya adım adım veda edecek. Hava sıcaklıkları da yükselecek. Ancak bugün yurdun bazı kesimlerinde sağanak yağış ve kuvvetli toz taşınımı bekleniyor.

Çarşamba günü Ceyazir üzerinden gelecek sıcak hava dalgası, ülke genelinde çöl tozu taşınımına neden olacak. Çölden gelen sıcak hava etkisinin 3 gün sürmesi bekleniyor ancak 1 Mayıs'tan itibaren daha yüksek sıcaklar geliyor.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, canlı yayında yaptığı açıklamada beklenen hava olaylarına ilişkin önemli bilgiler verdi.

''30 DERECELERİ GÖRECEĞİZ''

Cezayir çölleri üzerinden Türkiye gelecek sıcak hava dalgasının çarşamba gününden itibaren görülmesi ve beraberinde de çöl tozu taşınımı bekleniyor. Üç gün sürmesi beklenen hava olayının İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde sıcaklıklarI 25-30 derecelere kadar çıkaracağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA POYRAZ ETKİSİ

30 derecelere varan sıcaklıkların neredeyse yaz değerleri olduğu ifade eden Dilek Çalışkan, İstanbul'a ayrı bir parantez açtı.

Çalışkan, ''İstanbul'da da yarından itibaren sıcaklıklar artacak. Ancak bu sıcaklıklar, bölgede etkili olan poyraz nedeniyle 23-24 derecelere kadar ulaşabilecek'' dedi.

''ARABANIZI YIKATMAYIN''

Yoğun çöl tozuna karşı uyarı da bulunan Çalışkan, ''Yarın arabasını yıkatmayı planlayan varsa biraz ertelesin'' diyerek uyarıda bulundu.

''COVİD-19 İLE KARIŞTIRMAYIN''

Çalışkan, ''Bu çöl sağlımızı da etkileyebilir. Çöl üzerinden geldiği için boğucu ve boğamızda kaşıntıya neden olacak bir hava yaratacak. Bu boğaz kaşıntısını corona virüs belirtisiyle karıştırabiliriz'' ifadelerini kullandı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Adıyaman çevreleri ile sabah saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar, akşam ve gece saatlerinde Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu bölge geneli ile Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Ülkemizin batısında kuzey ve kuzeydoğu, doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI

Suriye kaynaklı tozun Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güney ve doğusunda güneyli yüksek seviye rüzgarlarıyla taşınacağı tahmin edilmektedir. Tozun meydana getireceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















