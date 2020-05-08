Yazlıkları hazırlayın! Sıcaklık 32 dereceye çıkacak

Meteorolojiden alınan son verilere göre Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Denizli, Adıyaman, Bitlis ve Muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.



Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Denizli, Adıyaman, Bitlis ve Muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; sabah saatlerinde Konya çevreleri ile Isparta ve Burdur'un doğu, Antalya'nın kuzeydoğu ilçelerinde, öğle saatlerinde Sivas, Giresun, Trabzon ve Gümüşhane çevreleri ile Kayseri'nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Olası yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

SICAKLIKLAR 32 DERECEYE ÇIKACAK

Yurt genelinde sıcaklıklar yeni hafta ile hissedilir derecede artmaya başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Marmara Bölgesi başta olmak üzere, Ege, Akdeniz yeni haftaya güneşle başlayacak.

Sıcaklıkların ise bazı bölgelerde şöyle olması bekleniyor,

- İstanbul'da Pazartesi günü sıcaklığın 24, salı günü ise 25 dereceyi,

- Başta Antalya olmak üzere, Akdeniz sahillerinde hissedilen sıcaklıkların 26 ila 28 dereceyi,

- İzmir'de sıcaklığı ile 32 dereceyi,

- Ankara'da da hava sıcaklıklarının 28 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















