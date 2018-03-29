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  3. 29 Mart 2018 19:59

Yemek getiren kuryeden öğrenciye dayak !

Eskişehir'de internetten verdiği siparişte bırakılan nota sinirlenen kurye öğrenciye saldırdı.

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Eskişehir'de internetten yemek siparişi veren bir genç kuryenin saldırısına uğradı. Eve giren kurye genci dövdü, arkadaşları da olayı kaydetti.

Eskişehir'de yaşanan akıl almaz olayda, yemek siparişi veren bir genç siparişi getiren kurye tarafından dövüldü.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, daha önce yemek siparişi getiren bir kuryenin davranışlarından rahatsız olan gencin siparişine, ‘tek gözlü kurye getirmesin’ notunu düştüğü iddia ediliyor. Bunun üzerine gencin evine gelen kuryenin, kapıyı açan gence sinirlenerek vurmaya başladığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca kuryenin gence vururken, "Oğlum bir dahakine kafana sıkarım" dediği de duyuluyor.

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