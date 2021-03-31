Yeni Akit yazarı da ''Ananı da al git'' dedi

AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, çiftçiyi hedef alan bir yazı kaleme aldı. Karahasanoğlu yazısında, 2006 yılında dönemin Başbakanı Erdoğan'ın "Anamız ağladı" diyerek isyan eden çiftçiye söylediği "Ananı da al git o zaman" sözlerini savundu.

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu bugün, “'Ananı da al git' derken haksız mıymış?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Karahasanoğlu yazısında, 2006 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Anamız ağladı" diyerek isyan eden çiftçiye söylediği "Ananı da al git o zaman" sözlerini savundu.

Karahasanoğlu, "Şimdi söyleyin, bu rekorları kırdıran Tayyip Erdoğan, “Anamız ağladı” diyen ideolojik kafaya, “Ananı da al git” derken haksız mıymış" dedi.

Karahasanoğlu'nun yazısının tepki çeken kısımları şöyle:

Yıllardır dinliyoruz..

'Çiftçi şöyle zor durumda, böyle zor durumda..'

'Çiftçi battı, traktörü haczedildi..'

'Tarım bitti, artık her şeyi ithal eder olduk..'

'Buğday ihraç eden ülke idik, şimdi ithal eden ülke olduk..'

'Çiftçinin elektrik borcu yüzünden, ürünü tarlada kaldı..'

Daha ne mavalllar, ne mavallar..

Ve süreç içinde..

Başbakan olduğu dönemde, Tayyip Erdoğan’a, topluluk içinde saygısızca çıkışmaya kalkışan, bu ülkede gece-gündüz demeden çalışan bir siyasi iktidara ideolojik gerekçelerle muhalefetini, 'Bu çiftçinin hali ne olacak? Anamız ağladı' diyerek dillendiren tiplemeye, verilen cevap şöyle idi: 'Ananı da al git!'

Yıl 2006 idi.

Üzerinden 15 yıl geçmiş.

'Ananı da al git' diyen Tayyip Erdoğan, iktidara geldiği 2002’den 2006’ya kadar ve sonrasındaki 15 yıl boyunca..

Haftanın 7 günü..

Yaz demeden, kış demeden, hafta tatili bilmeden..

Geceli gündüzlü çalışmıyor olsa..

Ben de itiraz ederim, 'Bu nasıl bir söz' derim..

Ama karşımızdaki kişi, asgari üç mesai harcadığı halde, çiftçi görüntülü bir kişinin 'Bu çiftçinin hali ne olacak, anamız ağladı' lafına muhatap olan bir siyasetçi ise..

Kimsenin dolduruşuna da gelmemiz lazım.."

Ali Karahasanoğlu'nun yazısının tamamı için...