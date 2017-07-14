Yeni KHK yayınlandı: Binlerce ihraç ve göreve iade var

Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı

Olağanüstü Hal kapsamında 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kararname ile toplam 7 bin 348 kişi ihraç edilirken, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in madalyaları alındı. Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da ihraç edildi.

İHRAÇ LİSTESİNDE ÖKSÜZ'LE GÖRÜŞEN BAŞBAKANLIK ÇALIŞANI DA VAR

Gazetede yer alan KHK ile görevinden ihraç edilen isimler arasında; Adil Öksüz ile karakoldayken görüşen eski Başbakanlık çalışanı Ali İhsan Sarıkoca da var. Sarıkoca ifadesi alındıktan Sonra serbest bırakılmıştı.

MADALYALARI VE RÜTBELERİ GERİ ALINDI

Bununla birlikte, Resmi Gazete'de yayımlanan 692 Sayı KHK ile 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu kapsamında Hakan Şükür ve Arif Erdem'e verilen madalyalar geri alındı.

OHAL kapsamında yayımlanan 692 Sayılı KHK ile daha önce emekliye ayrılan 108'i kara, 112'si deniz, 122'si de hava kuvvetlerinde olmak üzere, toplam 342 TSK personelinin rütbeleri alındı.

692 sayılı yeni KHK ile göreve iade edilenlerlerin tam listesi

692 sayılı yeni KHK ile görevden ihraç edilenlerin tam listesi

KHK İLE KURUMLARA GÖRE İHRAÇ SAYILARI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 2 bin 303 kişi,

Adalet Bakanlığı'ndan 418,

Dışişleri Bakanlığı'ndan 45,

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 102 kişi,

Sağlık Bakanlığı'ndan 789 kişi,

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 551 kişi,

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nden 546

İçişleri Bakanlığı'ndan bin 486 kişi ihraç edildi.

Kararnamede göreve iade kararları da bulunuyor.

Adalet Bakanlığı'nda 49 kişi,

İçişleri Bakanlığı'nda 56,

Milli Eğitim Bakanlığı'nda 40 kişi,

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 36 kişi işine geri döndü.