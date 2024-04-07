Yer: Şanlıurfa... Çizgili sırtlan ailesi fotokapanla görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, fotokapana yansıyan çizgili sırtlan ailesinin görüntüsünü paylaştı.

Anadolu’nun nadir canlılarından olan ve nesli tehlike altında olduğu için “kırmızı liste”de yer alan çizgili sırtlanlar, Şanlıurfa'da görüntülendi.

Doğada yaban hayatın izlenmesi amacıyla yerleştirilen fotokapana, çizgili sırtlan ailesi yansıdı. Şanlıurfa'da kaydedilen görüntü, DKMP Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medyada, 'Çizgili sırtlan (Hyaena hyaena) ailesinin tamamını kayda aldık galiba' notuyla paylaşıldı.