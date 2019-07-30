Yerel seçimlere 2 gün kala Okçular'a büyük kıyak

AK Parti’li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna döneminde Çayyolu’nda bulunan park alanının Ankara Okçuluk İhtisas Spor Kulübü Derneği’ne 29 yıllığına verildiği ortaya çıktı. Okçuluk Derneği’ne devredilen 10 bin 420 metrekarelik alanın 6 bin 621 metrekaresinde inşaat çalışmasına başlandı. AK Parti’li Tuna tarafından verilen alanın üzerine, okçuluk alanı dışında 25 adet dükkan ve ofis yapmak için inşaata başlandı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Tuna’nın 31 Mart Seçimlerine iki gün kala alelacele Okçuluk Derneği’ne inşaat yapım ruhsatı verdiği ortaya çıktı. Dernek, 29 Mart’ta aldığı yapım ruhsatıyla park alanını üzerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin logosunun bulunduğu paravanlarla çevirerek sondaj ve inşaat çalışmalarına başladı.

GÖKÇEK BEDELSİZ VERMİŞTİ

Ankara Okçuluk İhtisas Spor Kulübü’ne, kentin en uzun metro hattının son durağında ve en değerli bölgelerinden olan Çayyolu’ndaki arazinin ilk tahsisi Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti’li Melih Gökçek döneminde yapıldı. Koru Metro İstasyonu’nun konumlandığı park alanının güney kısmındaki 10 bin 420 metrekarelik alan 25 yıl süreyle Okçuluk Derneğine verildi.

Çankaya Belediye Başkanlığı’nın Ankara Okçuluk Spor Kulübü ile 2015 yılında imzalanan protokolün ve yapılan plan değişikliklerinin iptali için açtığı dava sonunda, işlemler iptal edildi. İptal kararından sonra Gökçek yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi planda değişiklik yaparak alanı Okçuluk Derneği’ne bedelsiz olarak yeniden tahsis etti.

Gökçek’in istifa ettirilmesinin ardından başkanlık koltuğuna oturan AK Parti’li Mustafa Tuna, Gökçek’in park alanının bedelsiz verilmesi kararını iptal ederek “yap, işlet, devret modeli” uygulanmak üzere park alanını yeniden Okçuluk Derneği’ne verdi. Alana yapılacak inşaatın yapım ruhsatı da seçimlere iki gün kala onaylandı.

YAŞAM ALANIMIZ DARALTILDI

Koru Mahallesi Muhtarı Türkan Yezer, “Biz mahalleli olarak bu projeyi istemedik ve çok sayıda dilekçe verdik. Koru Metrosu etrafındaki yaşam alanlarımız giderek daralıyor. Bu alan söz konusu projeyi kaldıramayacak durumda. Kamuya ait alanlar halkın yararı için kullanılmalı” dedi.

Çankaya Semt Meclisi tarafından yapılan açıklama da “Kamuoyunun istemediği, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis kararları için Çankaya ilçe belediyesinin mahkemeden iptal kararı çıkarttığı, yeşil alanlarımızın, parklarımızın’ yapılaşması konusunda bu kadar ısrar edilmesini anlamakta zorluk çektiğimizi belirtmek isteriz” denildi.

GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de Çayyolu’nda bulunan inşaat alanında incelemelerde bulundu. Devir süreci işlemlerini inceleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, çalışmaları geçici olarak durdurdu.

